Серия от трусове край Техеран предизвика страх от сеизмично бедствие

9 леки земетресения са разтърсили през изминалата нощ района на Пардис, намиращ се на изток от Техеран, предаде Ройтерс, като цитира иранската информационна агенция Мехр. Това предизвика нови опасения сред експерти и граждани, че иранската столица може да бъде изправена пред тежко сеизмично бедствие, допълва БТА.

Въпреки, че трусове в района са често срещано явление, те рядко се случват непосредствено един след друг. Те са били усетени в район, намиращ се в близост до разлома Моша, една от най-активните сеизмични зони в Иран.

Държавни медии предадоха, че едно от земетресенията е било с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер. Трусовете не са причинили жертви или материални щети.

Мехр цитира сеизмолога Мехди Заре, който заяви, че не е ясно дали трусовете представляват изпускане на събрана сеизмична енергия, което би намалило бъдещи рискове, или напротив - предупреждение за по-силна бъдеща активност по разломната система близо до Техеран. Според него дори сравнително малки земетресения могат да причинят бедствие в столицата, поради нестабилната инфраструктура и концентрацията на хора, която усложнява бързото реагиране при спешни ситуации.

Иран е сред най-застрашените от земетресения държави, припомня Ройтерс. Още е жив споменът за земетресението в Бам през 2003 г., отнело живота на над 30 хиляди души.