Отрицателни за хантавирус са 6-тима от круиза „Хондиус“, поставени под наблюдение в Италия

Всички направени тестове на хората, поставени под наблюдение заради опасения от заразяване с хантавирус, са отрицателни, съобщи АНСА като се позова на Италианското министерство на здравеопазването.

Общо шестима души в Италия са под наблюдение във връзка със смъртоносния вирус. Четирима от тях са били на полет от Йоханесбург за Нидерландия, на борда на който за кратко е пътувала жена, починала по-късно от хантавирус, посочва БТА.

Под наблюдение е британски турист, поставен под карантина в болница в Милано, след като станало ясно, че е бил на полета от остров Света Елена до Южна Африка, с който е пътувала съпругата на първата жертва на хантавирус. Жената е слязла от круизния кораб "Хондиус", преди да отпътува със самолет.

Министерството уточни, че тестовете както на британския турист, така и на неговия спътник, са отрицателни. Отрицателни са и резултатите от изследванията, направени в болницата "Спаланцани" за инфекциозни болести, на аржентинка, приета в болница в Месина с пневмония. Жената е от район в Аржентина, където хантавирусът е широко разпространен.

Здравните власти допълниха, че отрицателен е и тестът на 25-годишен моряк, пътувал със същия полет, който в момента е под карантина във Вила Сан Джовани, близо до Реджо Калабрия.

Директорката на дирекция "Превенция" към здравното министерство Мара Кампитиело заяви, че тестът на южноафрикански лекар, намиращ се в област Венето и също пътувал с полета към Нидерландия, е отрицателен.

Останалите двама души в Италия, които са били на същия полет, са жена от Флоренция и 24-годишен моряк, поставен под задължителна карантина в Торе дел Греко край Неапол.