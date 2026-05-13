Стармър се срещна със съперника си Стрийтинг на фона на открития бунт в Лейбъристката партия

Британският премиер Киър Стармър се срещна с министъра на здравеопазването Уес Стрийтинг, който е един от ключовите му съперници за лидерството на Лейбъристката партия, след като през последните няколко дни четирима министри подадоха оставки и най-малко 80 депутати поискаха премиерът да се оттегли, предаде Пи Ей Мидия/ДПА и БТА.

Стрийтинг прекара по-малко от 20 минути в канцеларията на Стармър на „Даунинг стрийт" и след като си тръгна оттам, не спря да говори с репортерите, чакащи отпред. Смята се, че той е един от основните съперници на Стармър и е подкрепян от дясното крило на партията. Според в. „Гардиън" обаче здравният министър засега се е отказал от намерението си да се кандидатира за лидерския пост.

Тази сутрин профсъюзите оттеглиха подкрепата си за Стармър и заявиха, че е очевидно, че той няма да е начело на лейбъристите на следващите избори. Те призоваха да бъде изработен план за избор на нов лидер на Лейбъристката партия.

Според поддръжниците на Стармър в партията няма консенсус относно необходимостта за провеждане на надпревара за избор на ново ръководство след катастрофалните резултати на местните избори във Великобритания миналата седмица.

Началникът на канцеларията на кабинета Ник Томас-Симъндс заяви пред медиите, че последните няколко дни са били „бурни" за премиера, но добави, че депутатите не са се обединили зад кандидат, за да предизвикат лидерска надпревара и каза, че настоящото ръководство продължава напред. Той настоя, че Стармър и Стрийтинг просто „са изпили по едно кафе" и отхвърли, че срещата е била относно партийното лидерство на Стармър.

„Няма надпревара за лидерството на Лейбъристката партия" заяви Томас-Симъндс. „Има много ясен начин това да се случи, съгласно нашите правила – 81 депутати да номинират алтернативен кандидат. Но това не се е случило", добави той.