Два италиански миночистача се придвижват към Ормузкия проток

Два миночистача на италианския военноморски флот се приближават към Ормузкия проток, заяви днес министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето, но отново повтори, че те ще бъдат използвани само, след като бъде сключено споразумение за край на войната срещу Иран, предадоха АНСА и БТА.

„Ако настъпи мир, ще отнеме почти месец, за да доплават до Залива военноморските единиците на всички съюзни страни", заяви Крозето на съвместно заседание на комисиите по отбрана и външни работи на италианския парламент.

„Като предпазна мярка ние организираме разполагането относително близо до протока на два миночистача: първоначално в Източното Средиземноморие, а после в Червено море, като част от действащи мисии, като например „Медитеранео Сикуро" и „Аспидес" в рамките на оторизираната рамка на международната мисия на Италия", каза той.

„Нека да изясним нещата: ние не желаем разрешение за нова военна мисия в Залива, но искаме да споделим ангажимента на правителството към мира и пътя, който ще доведе до нашето участие в международната коалиция", каза вицепремиерът и министър на външните работи Антонио Таяни, който също участва в заседанието.

„Това участие, подчертавам, би се случило само след окончателното прекратяване на военните действия", добави той.