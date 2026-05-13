Извадиха телата на три жени от морето край британския град Брайтън

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Телата на три жени бяха извадени от морето край британския град Брайтън, съобщи "Дейли мейл".

Сигналът за изчезналите жени е получен около 5:45 ч. в сряда сутрин. По-късно телата им са открити във водата край Мадейра Драйв.

Полицията започна разследване, за да установи самоличността на жените и да разбере какво се е случило.

Според минувач жените са били открити близо до брега, но е било твърде късно да им се помогне. По неофициална информация те са влезли да плуват късно през нощта.

По думите на местни пред "Дейли мейл" днес условията не са подходящи за плуване в морето. Вятърът е много, много силен и има силно течение, което изтласква хората на изток от кея.

"Хората в приповдигнато настроение понякога решават да плуват през нощта", разказва жена.

По-рано тази сутрин над водата беше забелязан хеликоптер на Кралската брегова охрана, както и спасителни екипи на бреговата охрана от Шорхем, Нюхейвън, Литълхамптън и Бирлинг Гап.

Спасителните лодки вече са се върнали в базата.

Плуването в морето рано сутрин в Брайтън е много популярно и всеки ден десетки хора се впускат във вълните.

В момента Брайтън е препълнен с посетители, тъй като фестивалът в Брайтън е в разгара си, предлагайки музика, партита, театрални представления и други събития.