ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

45 години по-късно: атентатът срещу папата, „бълга...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22839691 www.24chasa.bg

Извадиха телата на три жени от морето край британския град Брайтън

1100
Извадиха телата на три жени от морето край британския град Брайтън Кадър: Екс/Worldsource24

Телата на три жени бяха извадени от морето край британския град Брайтън, съобщи "Дейли мейл". 

Сигналът за изчезналите жени е получен около 5:45 ч. в сряда сутрин. По-късно телата им са открити във водата край Мадейра Драйв. 

Полицията започна разследване, за да установи самоличността на жените и да разбере какво се е случило. 

Според минувач жените са били открити близо до брега, но е било твърде късно да им се помогне. По неофициална информация те са влезли да плуват късно през нощта. 

По думите на местни пред "Дейли мейл" днес условията не са подходящи за плуване в морето. Вятърът е много, много силен и има силно течение, което изтласква хората на изток от кея.

"Хората в приповдигнато настроение понякога решават да плуват през нощта", разказва жена. 

По-рано тази сутрин над водата беше забелязан хеликоптер на Кралската брегова охрана, както и спасителни екипи на бреговата охрана от Шорхем, Нюхейвън, Литълхамптън и Бирлинг Гап.

Спасителните лодки вече са се върнали в базата.

Плуването в морето рано сутрин в Брайтън е много популярно и всеки ден десетки хора се впускат във вълните.

В момента Брайтън е препълнен с посетители, тъй като фестивалът в Брайтън е в разгара си, предлагайки музика, партита, театрални представления и други събития.

Извадиха телата на три жени от морето край британския град Брайтън Кадър: Екс/Worldsource24

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание