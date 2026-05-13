Макрон пристигна в Адис Абеба

Френският президент Еманюел Макрон пристигна днес в етиопската столица Адис Абеба, където ще проведе разговори с министър‑председателя Абий Ахмед, предаде Франс прес.

За по-късно е предвидена и тристранна среща в централата на Африканския съюз с председателя на Комисията на организацията и генералния секретар на ООН, съобщиха дипломатически източници, цитирани от БТА.

Посещението в Етиопия е последен етап от обиколката на Макрон в Африка, започнала в събота в Египет и продължила с участието му в френско‑африканския форум "Африка напред", проведен за първи път в англоезична държава – Кения. В рамките на визитата си там френският президент проведе двустранни разговори с кенийския държавен глава Уилям Руто.

Това е първата официална визита на Макрон в централата на АС. По данни на френското президентство целта е да се изрази подкрепата на Париж за усилията на организацията за разрешаването на конфликти на континента.