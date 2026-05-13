Мъж открадна черепа на средновековна светица от църква в Чехия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



Неидентифициран мъж открадна 800-годишен череп на Света Здислава от Лемберк, от витрина в църква в Северна Чехия и избяга с реликвата, съобщи чешката полиция, цитирана от Ройтерс и БТА.

На замъглена снимка от охранителна камера се вижда мъж, облечен в черно, за когото полицията твърди, че държи черепа на Света Здислава от Лемберк, който тича между пейките в базиликата „Свети Лаврентий и Света Здислава" в града Яблоне в Подйещеди, който се намира на приблизително 110 километра от столицата Прага.

Света Здислава от Лемберк е живяла между 1220 и 1252 г. и е известна със своята щедрост и грижа към бедните. Канонизирана е от папа Йоан Павел II през 1995 година.

„Това е разтърсваща новина", заяви пражкият архиепископ Станислав Прибил пред чешката новинарска агенция ЧТК.

„Черепът беше почитан от поклонниците [...] Не мога да повярвам, че някой може да открадне посред бял ден църковна реликва, чиято стойност е преди всичко историческа и е вдъхновение за вярващите", добави архиепископът.