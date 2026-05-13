Опростяване на възможностите за пътуване с влак предлага ЕК

Първият нов влак „Шкода" бе представен на Централна гара София СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк


Да бъдат опростени възможностите за купуване на билети за влак в ЕС, когато пътуването се извършва с помощта на няколко превозвача, предложи днес Европейската комисия. Предложенията целят по-лесно планиране при регионални, междуградски и трансгранични пътувания.

Сравняването на всички възможности за пътуване все още е трудно за потребителите в ЕС, отчита комисията. Много пътници срещат пречки при съчетаването на различни транспортни услуги. Резервирането на пътувания с влак с няколко отсечки, с билети от различни превозвачи, може да бъде сложно, особено заради несвързаните резервационни системи, се допълва в съобщението.

Комисията предлага подобни пътувания да се извършват с един билет и с едно плащане в сайта на независима платформа или на един от железопътните оператори. Така пътниците ще могат да получат нова защита на правата, включително помощ, пренасочване, възстановяване на разходи и обезщетение.

Платформите ще бъдат задължени да показват възможностите за пътуване по неутрален начин, а превозвачите ще могат да сключват справедливи, разумни и недискриминационни търговски споразумения с платформите, пише в съобщението. Предложенията на комисията ще бъдат оценени от Съвета на ЕС и Европейския парламент.

