Жена от Израел получи боклуци и заплахи вместо аксесоари за коса

Жена от Израел, направила поръчка от сайта Alo Yoga, е получила пластмасови отпадъци, разкъсан картон и омразни съобщения. Клиентката е закупила стоки от международния уебсайт aloyoga.com, базиран в Лос Анджелис. Тя отворила пратката и вместо стоките, за които е платила, е намерила боклук и грубо антиизраелско съобщение.

В пратката имало написано на ръка послание към клиента: „Свобода за Палестина", „Хамас" ще победи" с големи печатни букви заедно със символа на обърнатия червен триъгълник, използван за маркиране на войниците от Израелските отбранителни сили като мишени, последвано от омразния лозунг: „Смърт, смърт на Израелските отбранителни сили".

„Купих ленти за коса от aloyoga.com за 213 шекела, с включена доставка до Израел", разказа клиентката пред Ynet.

„Две седмици по-късно получих известие, че пратката е пристигнала. Взех я и ми се стори прекалено лека, но си помислих, че все пак става дума за лека поръчка. Отворих я и вътре нямаше нищо от това, което бях поръчала. Вместо това имаше само боклуци - разкъсан картон и прозрачни торбички, използвани за опаковане на дрехи. Погледнах по-внимателно, мислейки си, че може би е скрито на дъното, тъй като лентите бяха тънки, но нямаше нищо. Тогава стигнах до листа, лежащ на дъното на пакета и видях омразните послания. Бях в шок. Това е наистина нещо срещу нашата страна - позната ситуация, но когато те засегне по този начин, е много трудно. Те просто видяха адрес в Израел и това им беше достатъчно."

Възможно ли е някой от международната поща да е отворил пратката по пътя, да е откраднал продуктите и да е написал омразното съобщение?

„И аз се замислих за това. Но торбичката беше запечатана — пратката пристигна непокътната, а аз сама отворих сгъвките, така че изглежда, че това трябва да се е случило в самата компания. Всички отпадъци вътре - картонът, торбичките, също бяха от Alo Yoga", разказа тя.

След като се свързва с обслужването на клиенти чрез чата и качи снимка на пакета, чатът я блокира. „Не знам дали това се случи, защото снимката не беше разпозната от изкуствения интелект, или по друга причина. Свързах се с тях по имейл и все още не съм получила отговор – това се случи сутринта, а за тях беше посред нощ."

Alo Yoga е международна модна марка, специализирана в облекло за йога и спорт. Основана в Калифорния, тя се радва на голяма популярност по целия свят, и по-специално в Израел. Израелските купувачи поръчват от чуждестранния ѝ сайт и заради ценовите разлики. В момента сайтът предлага 30% отстъпка. Израелският франчайзополучател на Alo е компанията Story, собственост на Ури Райс, Гиди Федерман и Green Lantern Fund, и тя няма никаква връзка с инцидента.

Израелският франчайзополучател коментира: „Много съжаляваме за инцидента. Въпросът е предаден за разглеждане от глобалния централен офис, който управлява международния уебсайт на марката в Лос Анджелис. Поради разликата във времето все още не сме получили отговор."