Гърция въвежда модерна система за проследяване на товарни автомобили и контейнери

Модерна система за проследяване на товарни автомобили и контейнери въвежда Гърция, съобщава обществената телевизия ЕРТ. Системата ще бъде инсталирана на 24 митници и пунктове за митнически контрол на основните входове на държавата.

Целта е да се засили контролът срещу нелегалната търговия с горива, цигари, алкохолни напитки, трафика на фалшиви стоки и недекларирани товари, допълва БТА.

Ще се използват специална сателитна GPS система и нови технологии за дигитален контрол, които ще бъдат разположени на сухопътните граници, големите пристанища и ключови точки за товарни дейности. По този начин ще се осъществява наблюдение на движението на пратки в реално време.

С решение на директора на Независимия орган за публични приходи (ААДЕ) Йоргос Пицилис модернизацията ще обхване митниците на граничните пунктове с Турция, Северна Македония и Албания, както и пристанищата в Игуменица, Патра, Пирея, Солун, островите Корфу, Лесбос, Хиос, Кос, Крит.

Оборудването включва над 200 камери за видеонаблюдение, близо 300 бариери, камери за разпознаване на номера на превозни средства, стационарни и мобилни ренгени и др..