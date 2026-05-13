Докато светът гледа към Ормуз, пиратски атаки край Сомалия заплашват световната търговия

За 11 дни сомалийски пирати са отвлекли 4 кораба

От април насам сомалийски пирати започнаха нова вълна от нападения срещу петролни танкери и товарни кораби, което представлява най-сериозната заплаха за търговския коридор през Червено море от повече от десетилетие. Тези действия застрашават както световната икономика, така и регионалната сигурност, тъй като нарушават търговията с петрол и нефтени продукти и създават риск сомалийският клон на „Ал Кайда" – аш Шабаб – да увеличи приходите си и да засили връзките си с хутите. Затова е от ключово значение Съединените щати да работят заедно със сомалийските власти и международните си партньори, за да предотвратят повторение на мащабната пиратска криза отпреди повече от десет години.

Пиратството отново набира сила в Сомалия

Между 21 април и 2 май сомалийски пирати отвлякоха четири кораба край бреговете на северния сомалийски регион Пунтланд – район, известен като център на пиратската дейност. Подобна интензивност на атаките не е наблюдавана поне от 2012 г. насам. Три от превзетите кораби са големи международни съдове – два петролни танкера и един товарен кораб с цимент. Пиратите вече са насочили плавателните съдове, заедно с екипажите им от над десет души, към сомалийското крайбрежие.

Макар възраждането на пиратството все още да е в начален етап, ситуацията може бързо да се превърне в сериозна международна криза. В периода на най-активната пиратска дейност сомалийските групировки извършваха почти ежеседмични отвличания на танкери и товарни кораби. Само през 2011 г. щетите за световната икономика се оценяваха на около 7 милиарда долара, а застрахователните разходи за едно плаване се увеличаваха с до 100 000 долара, пише The National Interest. Трафикът през Червено море намаля значително, докато все повече кораби бяха принудени да използват по-дългия маршрут около нос Добра надежда. Ако пиратството край Сомалия отново се разрасне, последствията вероятно ще бъдат същите – повече отвлечени товари, по-високи застраховки и по-скъпи доставки заради избягването на Червено море.

По време на предишната пиратска вълна аш Шабаб използва връзките си с пиратите за финансова изгода и има опасност това да се повтори. Терористичната групировка снабдяваше пиратите с оръжия и им позволяваше да действат от контролирани от нея територии срещу дял от печалбите. Според местни представители на сигурността, ако властите не овладеят ситуацията, пиратските групи могат да се обединят с аш Шабаб или с местния клон на „Ислямска държава".

Ако аш Шабаб започне отново да печели от пиратството, това би укрепило финансовите ресурси на една от най-силните и международно ориентирани структури на „Ал Кайда". Подобно развитие може да увеличи способността на групировката да извършва атаки срещу американски интереси и граждани в Източна Африка, а дори и да планира нападения на територията на САЩ, както е правила в миналото. Освен това организацията може да използва пиратството, за да задълбочи отношенията си с хутите в Йемен и да създаде още по-опасна заплаха в района на Червено море. В доклад на ООН дори се споменава непотвърдена информация, че аш Шабаб е предложила да засили пиратските атаки в замяна на оръжия и обучение от хутите през 2024 г.

За разлика от предишната пиратска криза, днес международната общност е по-разединена и ангажирана с множество други конфликти. В края на 2000-те и началото на 2010-те години САЩ и европейските държави ръководеха международни инициативи, които обединиха десетки страни и сомалийски партньори в борбата срещу пиратството. Благодарение на тези усилия и на мерките в частния сектор, след 2012 г. пиратските нападения рязко намаляха, като между 2014 и 2022 г. беше потвърден само един успешен случай на отвличане на кораб.

Ситуацията обаче започна да се променя през 2023 г., когато вниманието на международната общност се насочи към хутите, „Ислямска държава" в Сомалия и напрежението около Ормузкия проток. Нарушенията в корабоплаването през Ормуз показват колко важно е да бъде защитен и маршрутът през Червено море. Очаква се глобалните цени на торовете и горивата да нараснат значително през 2026 г., тъй като трафикът през Ормузкия проток е силно ограничен. Допълнителни проблеми по маршрута през Червено море биха могли още повече да дестабилизират световната икономика, тъй като през него преминава до 30% от световната контейнерна търговия.

Според анализа САЩ трябва да реагират незабавно, за да не позволят на пиратството да застраши глобалната икономика и да засили аш Шабаб. Първата стъпка е укрепване на местните сомалийски сили за сигурност. Обединените арабски емирства дълго време финансират Морската полицейска сила на Пунтланд, но ролята ѝ в операциите срещу „Ислямска държава" и напрежението между ОАЕ и федералното правителство на Сомалия поставят това партньорство под въпрос. Затова САЩ трябва да използват влиянието си както в Пунтланд, така и във федералното правителство, за да засилят капацитета на тези сили.

Вашингтон също така може да насърчи съюзниците си от НАТО и други международни партньори да възобновят морските патрули в Аденския залив и Индийския океан. Макар САЩ да са ограничени заради конфликта с Иран, други държави биха могли да поемат по-активна роля. Подобни операции вече са доказали ефективността си в миналото чрез мисията на НАТО „Ocean Shield", провеждана между 2009 и 2016 г.

Пропуските в сигурността по търговския маршрут през Червено море очевидно окуражават сомалийските пирати да извършват все по-сериозни нападения срещу международни кораби. Макар продължителното пиратство да представлява заплаха за световната икономика и да може да облагодетелства ключов съюзник на „Ал Кайда", проблемът има решение. Съединените щати трябва да действат решително заедно със сомалийските и международните си партньори, преди цената на кризата да стане още по-висока.