Жан-Клод Юнкер: По време на кризата в Гърция имало предложение Акрополът да бъде продаден

По време на дълговата криза в Гърция е имало предложение Акрополът да бъде продаден, заявява Жан-Клод Юнкер в документален филм на гръцката телевизия "Скай", посветен на периода на финансовите проблеми на Гърция, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Прото тема", цитирано от БТА.

В понеделник беше излъчен втори епизод от документална поредица, която се опитва да хвърли светлина върху критичните преговори за спасяване на Гърция и включва свидетелства на водещи лица от този период.

Документалният филм разкрива подробности около атмосферата, създала се около Гърция, след като на заседание на Еврогрупата през октомври 2009 г. тогавашният гръцки финансов министър Йоргос Папаконстантину информира колегите си, че дефицитът в гръцкия държавен бюджет ще достигне 12,5 процента вместо планираните 6 на сто. На това заседание тогавашният председател на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер произнася прословутата си фраза „Играта свърши" (The game is over), с която обявява края на благосклонното отпускане на заеми на Гърция и началото на периода на меморандумите с кредиторите и на строгите икономии.

Следват три спасителни програми между 2010 г. и 2018 г., договаряни между гръцките власти и т.нар. "тройка" - Европейската комисия (ЕК), Европейската централна банка (ЕЦБ) и Международния валутен фонд (МВФ).

В документалната поредица на "Скай" Юнкер заявява, че голямата грешка на тогавашното гръцко правителство е, че е оставило партньорите да мислят, че икономиката на страната се развива добре.

Бившият председател на Еврогрупата разкрива, че финансов министър на една от страните членки е предложил Гърция да продаде Акропола. Без да уточнява от коя държава е бил министърът, от думите на Юнкер става ясно, че е била жена и той й е казал "да млъкне".

"Шокирахме се, размерът (на инфлацията - бел. пр.) беше шокиращ, стана ясно, че гръцкото правителство не е било откровено", казва пред "Скай" Клаус Реглинг, бивш управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност и допълва, че "оттук нататък доверието беше загубено".

Финансовата криза в периода 2009 - 2018 г. почти извади Гърция от еврозоната.