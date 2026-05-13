8 души, сред които две деца, са загинали на магистрала край Бейрут при израелски удари

8 са загинали при израелски удари край Бейрут СНИМКА: Пиксабей

Израелски военновъздушни удари убиха осем души днес на магистрала южно от столицата на Ливан - Бейрут, предаде Ройтерс, като се позова на информация от ливанското здравно министерство. Конфликтът между Израел и ливанската шиитска групировка "Хизбула" продължава и в навечерието на третия кръг от преговорите с посредничеството на САЩ между Ливан и Израел, уточнява световната агенция.

Три удара бяха нанесени далеч отвъд зоната, в която се водят основните бойни действия в конфликта в южната част на страната, като на прицел бяха взети превозни средства на крайбрежна магистрала в район на около 20 километра от Бейрут, пояснява Ройтерс, позовавайки се на източници от силите за сигурност.

Ливанското здравно министерство съобщи, че сред убитите има две деца. Към този момент израелската армия не е отговорила на запитването на Ройтерс за коментар, пише БТА.

Силите за отбрана на Израел обявиха, че нанасят удари по инфраструктура на "Хизбула" в Южен Ливан и предупредиха жителите на шест населени места, в които те смятат да атакуват групировката, че трябва да се евакуират.

Подкрепяното от Иран движение "Хизбула" и Израел си разменят удари въпреки обявеното миналия месец прекратяване на огъня с посредничеството на САЩ. Сблъсъците са главно в Южен Ливан, където израелските сили постъпателно окупират едностранно обявена от тях зона за сигурност, отбелязва Ройтерс.

