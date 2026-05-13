Зеленски се присъедини към срещата на върха на "Букурещката деветка"

Нашата отбрана е основното, което възпира Русия и в тази връзка разчитаме на заема от ЕС от 90 милиарда евро, каза украинският президент Володимир Зеленски, който преди минути се присъедини към срещата на върха на "Букурещката деветка", предава БТА.

"Вашата сигурност е важна за сигурността на Румъния, за сигурността на НАТО", каза на свой ред румънският президент Никушор Дан и призова подкрепата за Украйна да продължи.

Зеленски пристигна в Букурещ заедно със съпругата си Олена, която ще има отделна среща с първата дама на Румъния Мирабела Градинару.