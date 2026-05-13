Мицотакис предупреди за енергийните рискове от продължителна криза в Ормузкия проток

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис предупреди, че продължителна криза в Ормузкия проток може да доведе до ускоряване на инфлацията, забавяне на икономическия растеж и сериозно напрежение върху световните енергийни пазари. Мицотакис говори по време на провеждащ се в Атина енергиен форум, съобщава електронното издание на „Катимерини", цитирано от БТА.

Мицотакис подчерта, че Европа трябва спешно да преосмисли политиката си за енергийна сигурност наред с усилията за борба с климатичните промени. По думите му Европейският съюз разполага с климатична политика, но все още няма цялостна стратегия за енергийна сигурност.

Гръцкият премиер заяви, че Атина подкрепя дипломатическо решение на напрежението около Иран и настоя свободата на корабоплаване в Ормузкия проток да бъде напълно възстановена. Той предупреди, че всяко продължително прекъсване на трафика през стратегическия маршрут ще има глобални последици за веригите за доставки и цените на енергията.

Мицотакис отбеляза, че Гърция е по-добре подготвена за евентуални икономически сътресения в сравнение с предишни кризи, тъй като страната поддържа първични бюджетни излишъци и е намалила значително държавния си дълг.

По отношение на енергийната политика той защити инвестициите на Гърция в инфраструктура за втечнен природен газ и ролята на страната като енергиен център за Югоизточна Европа. Според него природният газ ще остане важен енергиен източник и през следващите десетилетия.

Премиерът Мицотакис припомни още, че Гърция планира да започне активни сондажи за природен газ в Йонийско море в началото на 2027 г. Мицотакис призова също за по-големи европейски инвестиции в електропреносни мрежи и междусистемни връзки, като подчерта, че ЕС все още няма напълно интегриран енергиен пазар.