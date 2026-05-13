Гръцките власти откриха голямо количество анаболни стероиди приготвени за трафик у нас

Гръцките власти откриха голямо количество анаболни стероиди планирани за трафик у нас, съобщават гръцките медии.

След разследване на полицейските служители от екипа за борба с наркотиците към отдел „Разследване на престъпления и наказателно преследване" в Комотини, в граничната област е бил разкрит сериозен случай на незаконен трафик на анаболни стероиди. Полицейски служители установили и арестували чужденец, за когото се твърди, че е превозвал големи количества анаболни стероиди с цел пренасянето им в България, от което е получавал незаконна финансова облага.

В 9-местния му автомобил, в специален тайник, са открити внимателно скрити 19 050 таблетки и 1941 инжекционни флакона, чиято стойност се оценява на до 160 000 евро. Иззета е и сумата от 1740 евро и превозното средство, използвано от извършителя.

Арестуваното лице ще бъде отведено при прокурора на Първоинстанционния съд на Родопи..