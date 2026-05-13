ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Калоян Калоянов е новият зам.-министър на вътрешни...

Времето София 16° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22840647 www.24chasa.bg

Гръцките власти откриха голямо количество анаболни стероиди приготвени за трафик у нас

Тони Маскръчка

1072
Гръцките власти откриха голямо количество анаболни стероиди планирани за трафик у нас.

Гръцките власти откриха голямо количество анаболни стероиди планирани за трафик у нас, съобщават гръцките медии.

След разследване на полицейските служители от екипа за борба с наркотиците към отдел „Разследване на престъпления и наказателно преследване" в Комотини, в граничната област е бил разкрит сериозен случай на незаконен трафик на анаболни стероиди. Полицейски служители установили и арестували чужденец, за когото се твърди, че е превозвал големи количества анаболни стероиди с цел пренасянето им в България, от което е получавал незаконна финансова облага.

В 9-местния му автомобил, в специален тайник, са открити внимателно скрити 19 050 таблетки и 1941 инжекционни флакона, чиято стойност се оценява на до 160 000 евро. Иззета е и сумата от 1740 евро и превозното средство, използвано от извършителя.

Арестуваното лице ще бъде отведено при прокурора на Първоинстанционния съд на Родопи..

Гръцките власти откриха голямо количество анаболни стероиди планирани за трафик у нас.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)