Порой предизвика наводнения в Северна Турция, има материални щети и пострадали граждани

12 души пострадаха и бяха откарани в болница в резултат на наводнения, причинени от краткотраен проливен дъжд в окръг Самсун, Северна Турция, съобщава турското издание "Хаберлер". Най-тежко засегнат е районът на местния град Хавза, където придошлите води отнесоха автомобили, наводниха домове и търговски обекти и създадоха критични ситуации за местни жители, допълва БТА.

В резултат на поройните валежи снощи нивото на реките Хаджъ Осман и Терсакан, които минават през града, рязко се повиши и реките излязоха от коритата си. Под вода останаха площад "Джумхуриет" и кварталите "Чай" и "Бахчелиевлер", където много жилища и магазини бяха частично или напълно наводнени. На места водата е достигнала до таваните на приземни помещения и търговски обекти, отбелязва "Хаберлер".

Очевидци съобщават за десетки автомобили, които са били повлечени от силното течение. В социалните мрежи бяха разпространени кадри на хора, блокирани върху превозни средства и покриви, чакащи спасителни екипи.

По данни на турските власти 12 души са получили леки наранявания и са транспортирани до болници. Няма информация за жертви или хора с животозастрашаващи травми. Част от пострадалите са потърсили медицинска помощ самостоятелно, а други са били изведени от екипи на място.

Заради бедствието в района е било прекъснато електрозахранването в отделни зони, а учебните занятия са преустановени за един ден със заповед на местните власти.

Валията на Самсун Орхан Тавлъ извърши оглед на засегнатите райони и заяви, че щетите по инфраструктурата, търговските обекти и превозните средства са значителни, отбелязва "Хаберлер". По думите му на терен работят екипи на местната власт, аварийните служби и други институции.

Местни жители описват ситуацията като внезапна и изключително тежка. Според тях водата е нахлула за минути, без време за реакция.

"Никога не сме виждали нещо подобно. Бяхме напълно изненадани, магазините ни са унищожени", казва един от пострадалите търговци, цитиран от "Хаберлер".

След оттичането на водата в района продължават спасителните и почистващите дейности, както и огледите за оценка на щетите. Местните власти уверяват, че държавата оказва пълна подкрепа на засегнатите граждани.