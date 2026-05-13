Киев: Русия извършва комбинирана атака срещу украинската критична инфраструктура

Комбинирана въздушна атака извършва Русия срещу критична инфраструктура в Украйна, която може да е с продължителен характер, предаде Укринформ, като се позова на изявление на украинското министерство на отбраната.

През първата вълна на атаката руските сили използват значителен брой дронове, за да претоварят системите за противовъздушна отбрана на Украйна и да нанасят удари по цивилни цели.

След това Русия планира да използва значителен брой крилати ракети, изстреляни от въздуха и от морето, както и балистични ракети.

Целите на Москва са критична инфраструктура и съоръжения в големите градове, включително енергийни обекти, компании от отбранителната промишленост и правителствени сгради.

„По този начин Русия, която отхвърли предложенията за прекратяване на огъня, отново се опитва да подкопае устойчивостта на Украйна във войната за свобода", се казва още в изявлението на украинското ведомство.

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано днес предупреди, че е възможно да има руски атаки с дронове през целия ден, припомня БТА.

Военната администрация в украинската Херсонска област съобщи, че седем души са били ранени, след като руските войски нападнали минибус с дрон.

Спешните служби в Сумска област съобщиха, че руските сили са разрушили образователна институция в Хулкив. По предварителна информация няма ранени и всички пожари са били потушени.

Украинското издание „Фокус" съобщи за експлозии в Одеса.