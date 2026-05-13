Шефът на Мосад посетил тайно ОАЕ по време на войната с Иран, за да координира военни действия

Шефът на израелската разузнавателна служба „Мосад" Давид Барнеа е посетил тайно Обединените арабски емирства по време на войната между Израел и Иран, за да координира военни операции, съобщава „Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на арабски официални представители и източник, запознат със случая.

Според информацията Барнеа е посетил ОАЕ поне два пъти – през март и април – което се разглежда като знак за задълбочаващо се партньорство между Израел и държавата от Персийския залив.

Изданието твърди, че по време на конфликта Израел и ОАЕ са поддържали тясна координация в сферата на сигурността. Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби заяви във вторник, че Израел е изпратил системи „Железен купол" и десетки военнослужещи в ОАЕ, за да подпомогнат защитата на страната срещу ирански атаки, пише Ynetnews.

„Искам да изразя признателност към Обединените арабски емирства – първия член на Авраамовите споразумения", заяви Хъкаби по време на конференция в Телавивския университет. „Само вижте ползите – Израел изпрати системи „Железен купол" и персонал, който да помага за тяхното управление."