Стотици британци са задържани на круизен кораб във Франция - един почина, а десетки имат симптоми на норовирус

Стотици британци са задържани на френски круизен кораб, след като пътник почина, а десетки други показват симптоми на предполагаем норовирус.

Френските власти в сряда ограничиха достъпа на повече от 1700 пътници и екипаж на круизния кораб Ambition, акостирал в Бордо, пише "Дейли мейл".

92-годишен британски пътник е починал на 10 май, докато около 50 души показаха симптоми на норовирус, съобщиха здравни служители.

Круизният кораб на Ambassador Cruise Line - с по-голямата част от 1233 пътници от Великобритания или Ирландия - пристигна в западното пристанище Бордо във вторник.

Корабът, който напуснал Шетландските острови на 6 май, спря в Белфаст в Северна Ирландия, Ливърпул във Великобритания и Брест във Франция, преди да стигне до Бордо. Оттам е планирано да отплава за Испания.

В 2 часа сутринта екип от университетска болница е транспортиран по въздух до кораба на входа на пристанището, за да прегледа досиетата на пациентите с персонала на борда.

Втори университетски екип се качи на борда в 5 часа сутринта, за да събере проби за анализ.

Здравните и морските власти разпоредиха на всички пътници да останат на борда на кораба, докато чакат резултатите от лабораторните изследвания на болницата.

Норовирусът е форма на гастроентерит, която причинява повръщане и диария и е силно заразен. Той атакува стомашно-чревния тракт. Инфекцията се развива внезапно и причинява агресивни симптоми, които преминават бързо, но крият сериозен риск от обезводняване. Симптомите се появяват 12 до 48 часа след заразяването и обикновено продължават между 1 и 3 дни. Специфично лекарство или ваксина срещу норовирус няма. Лечението е симптоматично и цели предотвратяване на обезводняването. Вирусът се предава чрез замърсена храна, вода, повърхности или близък контакт с болен. Той не е смъртоносен, стига заразените да нямат сериозни придружаващи заболявания. Поразява основно деца и възрастни хора.

В изявление в социалните медии Ambassador Cruise Line потвърди огнището, добавяйки, че „приемат всички заболявания на борда на нашите кораби изключително сериозно".

Фирмата добави: „Бяха въведени засилени протоколи за санитария и превенция на целия кораб в съответствие с установените процедури за обществено здраве след първоначалните съобщения за заболяване.

„Въведените на борда всеобхватни мерки за здраве и безопасност включват засилени мерки за почистване и дезинфекция в обществените зони, асистирано обслужване в избрани заведения за хранене и текущи насоки за гостите относно хигиената на ръцете."

Медицинският персонал се грижи за пътниците и екипажа, а всички екскурзии на брега са отменени, като пътниците са инструктирани да останат на борда, се добавя в изявлението.

Това се случва в момент, когато световната общност се бори с епидемия от хантавирус, свързана с луксозния круизен кораб MV Hondius, където трима души починаха, а общо девет случая са потвърдени.

В сряда беше разкрито, че британски турист, качил се на самолет с жена, починала по-късно от хантавирус, е бил задържан в италиански бар и му е наредено да бъде поставен под карантина в болница за един месец - въпреки че не е показал симптоми и е дал отрицателен тест за болестта.

Летуващият и неговият спътник - който дори не е бил на въпросния полет - са били задържани пред бара във вторник вечерта и откарани в болница „Сако" в Милано от властите.

И двамата са поставени под карантина до 6 юни, с което се завършва 42-дневният период на изолация, изискван от Министерството на здравеопазването.

Британският гражданин, който е на 60 години, се е качил на същия полет на Airlink от Света Елена до Йоханесбург като пътничката на Мириам Шилпероорд, на 69 години, която по-късно почина.

Мириам е съпруга на 70-годишния холандски орнитолог Лео Шилпероорд, за когото се смята, че е „нулев пациент". Двойката се разболява, след като посещава сметище в Аржентина, за да наблюдава птици.

Правителството на Обединеното кралство уведоми италианските власти за британския турист, който беше посетил различни страни, включително Амстердам, преди да пристигне в Милано, където плановете му за пътуване внезапно бяха прекъснати.

Тъй като той нямаше частно настаняване и беше отседнал в хотел със закуска, ще трябва да издържи цялата си карантина в единична стая в отделението по инфекциозни болести на болницата.

Това се случва, след като 10 британци от южноатлантически острови, свързани с епидемията от круизния кораб, ще бъдат доведени във Великобритания в случай, че развият болестта, разкриха официални лица.

Всички замесени са британци и се разбира, че включват хора, напуснали круизния кораб в Света Елена, както и медицински персонал, който е бил в контакт с тях.

Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) заяви, че общият брой включва четирима души на остров Света Елена, които са били на круизния кораб, и шестима близки контакти на остров Възнесение.

Нито един от тях не е симптоматичен и крайната им дестинация във Великобритания е неизвестна, но решението беше описано като „предпазна мярка в подкрепа на общностите в Обединеното кралство в чужбина".