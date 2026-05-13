Учебен самолет на ВВС на САЩ се разби в Алабама (Видео)

КАДЪР: Екс/@defpostmedia

Учебен самолет на военновъздушните сили на САЩ се разби днес в западната част на Алабама, като и двамата пилоти са катапултирали успешно, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на военни представители.

Източниците съобщиха, че самолет „T-38 Talon II“ от военновъздушната база „Кълъмбъс“ в Мисисипи е попаднал в „инцидент“ по обяд.

„Причината за инцидента засега е неизвестна и ще бъде разследвана от Комисията за разследване на безопасността“, се посочва в съобщение за медиите от представителите на базата.

Отделът за връзки с обществеността на военновъздушната база „Кълъмбъс“ заяви, че не може да предостави информация за състоянието на пилотите, освен че те са катапултирали успешно, съобщи БТА. 

В базата се намира 14-а тренировъчна въздушна ескадра, която обучава пилоти на различни видове самолети. „T-38 Talon“ е свръхзвуков тренировъчен самолет.

