Учебен самолет на ВВС на САЩ се разби в Алабама (Видео)

Учебен самолет на военновъздушните сили на САЩ се разби днес в западната част на Алабама, като и двамата пилоти са катапултирали успешно, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на военни представители.
Източниците съобщиха, че самолет „T-38 Talon II“ от военновъздушната база „Кълъмбъс“ в Мисисипи е попаднал в „инцидент“ по обяд.
„Причината за инцидента засега е неизвестна и ще бъде разследвана от Комисията за разследване на безопасността“, се посочва в съобщение за медиите от представителите на базата.
Отделът за връзки с обществеността на военновъздушната база „Кълъмбъс“ заяви, че не може да предостави информация за състоянието на пилотите, освен че те са катапултирали успешно, съобщи БТА.
В базата се намира 14-а тренировъчна въздушна ескадра, която обучава пилоти на различни видове самолети. „T-38 Talon“ е свръхзвуков тренировъчен самолет.
⚠️ A U.S. Air Force T-38 Talon II training aircraft crashed in #Mississippi.— News.Az (@news_az) May 13, 2026
Both pilots ejected successfully and were evacuated by rescuers; their lives are not in danger.
The incident occurred on the afternoon of May 12 after takeoff from Columbus Air Force Base. The cause of… pic.twitter.com/dFjK28WXbV