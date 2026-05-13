Гориво изтече от танкер на ОАЕ, ударен от ирански дронове край бреговете на Оман

Отдел на държавната нефтена компания на Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщи днес, че от един от неговите танкери, който е бил поразен от ирански дронове миналата седмица, е изтекло малко количество гориво близо до бреговете на Оман, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това изважда на преден план екологичните рискове от войната в Иран, допълва агенцията.

Говорител на отдела по логистика и услуги на Националната петролна компания на Абу Даби (Abu Dhabi National Oil Company Logistics & Services) заяви, че плавателният съд "Барака" остава закотвен близо до бреговете на Оман, след като е бил ударен от два ирански дрона на 4 май.

"Малко количество от това, което по-късно беше идентифицирано като бункерно гориво, за съжаление, изтече вследствие на инцидента", допълни говорителят, без да уточнява за какво количество става въпрос.

Компанията посочи, че не са били ранени членове на екипажа, както и че танкерът не е бил зареден. Тя допълни, че следи отблизо обстановката около плавателния съд и "работи в тясно сътрудничество с компетентните органи и специализираните екипи за спешни случаи".

Сателитни изображения на компанията "Коперникус Сентинел" от 7 и 9 май показват бяла следа, която остава след плавателния съд, идентифициран от морската разузнавателна компания "TankerTrackers.com" като танкера "Барака" близо до бреговете на оманския полуостров Мусандам в Ормузкия проток.

При отделен случай миналата седмица сателитни изображения показаха нефтен разлив, разпростиращ се на десетки квадратни километри в морето близо до главния петролен център на Иран на остров Харг. Иранският министър на околната среда Шина Ансари заяви вчера, че става въпрос за баластни води от танкер, а не за разлив от нефтени съоръжения.

Министерството на околната среда, цитирано от агенция Мехр, съобщи още в понеделник, че разливът е причинен от баластни води, изпуснати от повреден танкер.