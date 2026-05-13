Украйна: Поразихме руски петролен терминал и газово съоръжение

Украинските въоръжени сили заявиха, че днес са поразили руски петролен терминал в Краснодарска област и съоръжение за преработка на газ в Астрахан, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Генералният щаб на Украйна и командирът на безпилотните сили Роберт Бровди казаха, че атаките са причинили пожари.

Руски местни официални представители потвърдиха, че украински удари с дронове са предизвикали няколко пожара в Русия през изминалата нощ, предаде ДПА.

Отломки след украинска атака с дрон причиниха пожар в съоръжение за преработка на газ в руската Астраханска област, съобщи местният губернатор Игор Бабушкин, който добави, че няма пострадали.

Пожар избухна и в завод в селището Волна в Краснодарска област, съобщиха местните власти. Един човек е бил ранен.

Един човек е бил ранен и в Таман, където са паднали отломки от дрон. Пристанището се използва като междинна точка за транспорт на нефт и втечнен природен газ.

Губернаторът на Ярославл Михаил Евраев съобщи, че на промишлен обект са паднали отломки от дрон, но не предостави повече подробности. Рафинерията в града и преди е ставала обект на украински атаки, отбелязва ДПА.

Руското министерство на отбраната днес заяви, че през изминалата нощ над различни региони на Русия и анексирания полуостров Крим са били прехванати и унищожени 286 украински дрона.

Контраатаките на Киев срещу руския петролен и газов сектор стават все по-видими. Украйна се опитва да ограничи приходите на Москва от енергийния сектор, които са жизненоважни за финансирането на руската инвазия.