Двама мъже пострадаха след атака с дронове в Одеса

Светлана Драгнева, БТА

Дронове СНИМКА: Getty Images

Двама души пострадаха в резултат на атака с дронове през деня в Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Пострадалите са двама мъже на 31 и 38 години, които са хоспитализирани, информира Кипер.

Щети са нанесени на фасадата на девететажен жилищен блок и леки коли.

Избухналите пожари са потушени. Всички съответни служби в града отстраняват последиците  на нападението.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

