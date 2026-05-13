Турция обсъжда с НАТО участие на страни от Залива в срещата на върха на Алианса

Анкара обсъжда със съюзниците си от НАТО възможността за включване на Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства и Бахрейн, страни партньори от Истанбулската инициатива за сътрудничество (Istanbul Cooperation Initiative - ICI), в срещата на върха на алианса, която ще се проведе в Анкара на 7 и 8 юли, съобщи сайтът “Тюркийе тудей”(Turkiye Today), позовавайки се на турски дипломатически източници.

“Истанбулската инициатива за сътрудничество, която НАТО стартира през 2004 г., досега не е разгърнала пълния си потенциал", посочва изданието и допълва, че след американската атака срещу Иран през февруари архитектурата на сигурността в Персийския залив е сериозно разтърсена.

"Енергийните маршрути са под заплаха, а регионалните баланси се променят. Възможното участие на страните от Персийския залив в срещата на върха на НАТО в Анкара не е свързано с потенциално участие във военни действия срещу Иран", казват още източниците.

Същевременно те отхвърлят твърдение, че е планирано сирийският президент Ахмед аш Шараа да бъде поканен на срещата на върха на НАТО в Анкара.

"Евентуално участие на Шараа на срещата на върха в Анкара никога не е било на дневен ред”, посочват те.

Турция продължава да заема ключова позиция в НАТО, като разполага с втората по големина армия в алианса и осигурява защитата на проливите Босфор и Дарданели и южния фланг, посочва още изданието.