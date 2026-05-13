ЕК ще предложи на държавите от ЕС да забранят "лечението" на необичайната сексуална ориентация

Европейската комисия съобщи, че ще предложи догодина държавите от ЕС да забранят опитите за "лечение" на хората с необичайна сексуална ориентация. Комисията предприема тези действия в отговор на гражданска инициатива.

В съобщение на ЕК се пояснява, че отговорът на инициативата се дава четири дни преди Международния ден срещу хомофобията, трансфобията и бифобията. Комисията потвърждава ангажимента си към правата на хората от общността ЛГБТИ+ и уточнява, че подобни опити се основават на погрешното схващане, че тези хора са "болни". Допълва се, че такива опити може да доведат до дълготрайни психологически и физически поражения.

Цитирани са данни от доклад на Агенцията на ЕС за основните права, според които всеки четвърти от ЛГБТИ+ общността е преживял подобни опити, включително свързани с физическо и сексуално насилие, словесни обиди и унижения. При транс жените и мъжете пострадалите са два пъти повече, сочат данните.

Всеки от ЛГБТИ+ общността трябва да може да бъде себе си, да живее живота си достойно, без насилие, дискриминация и страх, пише в съобщението на ЕК. Въпреки че приемането на хората от ЛГБТИ+ общността в ЕС да нараства в последните години, тези хора продължават да се сблъскват с неприемливи равнища на дискриминация, омраза и насилие, отчита комисията. Допълва се, че Международният ден срещу хомофобията е свързан с решението на Световната здравна организация от 17 май 1990 г. да се спре определянето на хомосексуалността като психично разстройство.

Вносителите на гражданската инициатива поясняват, че опитите за "лечение" на хората с необичайна сексуална ориентация са насочени към промяна или потискане на сексуалното им желание, половото им самоопределение и/или изразяване. Според вносителите тези дейности са дискриминационни, унизителни и вредни, затова ЕК трябва да направи така, че да бъдат определени като престъпления на европейско равнище.