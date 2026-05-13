Австрия спира привилегиите за украински автомобили

Държавният секретар Александър Прьол е съобщил на пресконференция, че Австрия прекратява привилегиите за украинските собственици на автомобили в Австрия, информира електронното издание на вестник „Кронен цайтунг“. Досега украинските автомобили бяха освободени от данъка NoVA (вносен данък върху регистрацията на моторни превозни средства) и от задължителния технически преглед.

„Големият SUV с украински регистрационен номер, който се движи из Австрия, без да плаща данъци, от днес остава в миналото“, е казал Прьол на съвместна пресконференция със своите колеги от правителствената коалиция Петер Ханке и Сеп Шелхорн.

„Всеки, който живее постоянно в Австрия и използва автомобил тук, трябва да подлежи на същите правила като всички останали. От наша гледна точка това е въпрос на справедливост“, е подчертал той.

Специалните разпоредби относно регистрацията на украински автомобили „бяха първоначално мярка за помощ, но сега тя приключва. Привилегията по отношение на NoVA отпада.“

За автомобили с украински регистрационни номера е предвиден преходен период до 30 юни 2027 г.

За превозни средства, внесени в Австрия след 30 юни 2026 г. от началото на следващата ще се прилагат общите разпоредби на § 79 от Закона за моторните превозни средства, което означава стандартния едногодишен срок. Засегнатите собственици на автомобили вече имат ясен срок: всички такива автомобили трябва да бъдат официално регистрирани в Австрия най-късно до 1 юли 2027 г.

Според Прьол в момента се работи по механизъм за начисляване на данъци за всички автомобили с украински регистрационни номера, които вече се намират в Австрия. „Украинско семейство, което от 2022 г. до днес кара в Австрия с украински регистрационен номер, ще трябва да доплати данъци“, заявява държавният секретар, цитиран от вестника.