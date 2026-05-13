ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турчин е задържан в Гърция за контрабанда на анабо...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22841562 www.24chasa.bg

Кремъл: Не се очакват мирни преговори преди Украйна да се изтегли от Донбас

1336
Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Кремъл отхвърли възможността да се състоят мирни преговори с Киев, докато украинската армия не се изтегли от източния регион на Донбас, частично контролиран от Москва, предаде Франс прес.

"За да може да се установи примирие и за да се отвори възможност за истински преговори за мир украинският президент Володимир Зеленски трябва да заповяда на украинските сили да сложат оръжие и да се изтеглят от Донбас", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на дневната си пресконференция.

По този начин той повтори основното искане на Москва от лятото на 2024 г. за прекратяването на войната, което беше определяно като неприемливо от Киев.

"Двете страни тогава ще могат спокойно да започнат преговори, които неизбежно ще бъдат много трудни и ще засегнат много важни подробности", увери Песков, цитиран от БТА. 

Песков отправи това изявление, след като руският президент Владимир Путин направи изненадващо изказване, че конфликтът в Украйна "върви към своя край" по време на пресконференция по случай годишнината от победата на Съветския съюз над нацистка Германия.

Руският президент не доразви коментара си, който беше придружен по-късно от критика за подкрепата за Киев, оказвана от западните държави.

Преговорите между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ са в застой от началото на войната в Близкия изток през февруари тази година, припомня Франс прес.

Американският президент Доналд Тръмп беше обявил тридневното примирие между Русия и Украйна, при което двете страни отправиха взаимни обвинения, че са го нарушили.

Москва посочи, че е възобновила военните действия от изтичането на срока на примирието в понеделник.

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)