Орбан: От днес в Унгария управлява либерално правителство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият премиер на Унгария Виктор Орбан заяви днес, че отиващото си "патриотично" управление е оставило стабилна икономическа и социална основа на новото "либерално" правителство на Петер Мадяр, предаде унгарската агенция МТИ.

Във видеоклип, публикуван в социалните мрежи, Орбан направи равносметка на 16-годишното управление на неговата партия ФИДЕС, като посочи, че сред постиженията на неговото правителство е фактът, че икономическият растеж на Унгария е на второ място в Европейския съюз, а "икономическата политика, насочена към заетостта, е създала един милион работни места от 2010 г. насам".

Бившият премиер изтъкна и редица социални и икономически мерки, включително данъчни облекчения за семейства с деца, освобождаване от данък върху доходите за майки с повече от едно дете и за младежи под 25 години, студентски заеми, заеми за работещите, както и ипотечни кредити с фиксирана лихва от 3 процента.

Орбан посочи като успехи и схемата за намаляване на цените на комуналните услуги, както и изплащането на 13-а и 14-а пенсия.

По думите му минималната работна заплата е нараснала 4,5 пъти от 2010 г. насам, а средната заплата - четири пъти. Той добави, че средното възнаграждение на лекарите вече достига около 2 милиона форинта месечно (5600 евро), а това на учителите - близо един милион форинта.

Орбан заяви още, че правителството му е удвоило държавните активи, като е изкупило обратно летищно съоръжение и енергийни компании от чуждестранни собственици.

"Увеличихме златните резерви на Унгария от 3 тона на над 100 тона. Валутните резерви са най-високите в историята", каза той, цитиран от БТА.

Бившият министър-председател подчерта също, че Унгария е "най-безопасната държава в Европа" и че на нейна територия "няма мигранти".

"Нашите постижения говорят сами за себе си. От днес Унгария се ръководи от либерално правителство. Да се надяваме, че те няма да пропилеят това, което нашите патриотични сили изградиха през последните 16 години", каза Орбан.