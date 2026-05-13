АП: Крал Чарлз III представи програмата на британското правителство, докато Стармър се бори да остане на власт

Крал Чарлз III представи законодателната програма на британското правителство за следващата година и по-нататък, докато британският премиер Киър Стармър се бори да остане на власт на фона на нарастващото недоволство в неговата Лейбъристка партия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В реч пред депутатите, наситена с целия блясък и церемониалност, които съпътстват официалното откриване на парламента, кралят заяви, че енергийната политика, отбраната и националната сигурност на Великобритания ще бъдат поставени пред изпитание, докато страната се справя с последиците от войните в Иран и Украйна. Той обеща да бъдат взети мерки срещу антисемитизма и увери, че правителството ще „защитава британските ценности“ на почтеност и толерантност.

Въпросът е дали Стармър ще остане достатъчно дълго на поста, за да приложи мерките, изложени в речта, и дори ако запази поста си - дали ще има достатъчно авторитет, за да прокара предложенията си. Речта на краля представлява най-новото усилие на Стармър да спаси премиерския си пост, след като лейбъристите претърпяха огромни загуби на местните и регионалните избори миналата седмица. Ако тези резултати се повторят на националните избори, които трябва да се проведат до 2029 г., партията ще бъде изхвърлена от властта с огромно мнозинство.

Речта на краля, подготвяна от правителството, съчетава историческото могъщество и блясък на Великобритания с реалността на днешното Обединено кралство - държава от среден мащаб с недостатъчно финансирани въоръжени сили, растящ държавен дълг и намаляващо влияние на международната сцена.

Самата реч е централният момент на деня, изпълнен с церемонии и традиции, които се спазват от 1852 г., като някои елементи от програмата датират още от 16-ти век. Церемонията по официалното откриване на парламента е внимателно хореографирана, за да покаже еволюцията на Великобритания от абсолютна монархия към парламентарна демокрация, където реалната власт е в ръцете на избраната Камара на общините.

В основата на програмата на правителството стои укрепването на „икономическата сигурност, енергийната сигурност, отбраната и националната сигурност“ на страната.

Кралят, който измина краткото разстояние от Бъкингамския дворец до парламента в карета, теглена от коне, също така заяви днес, че правителството ще „защитава британските ценности на почтеност, толерантност и уважение към различията под нашето общо знаме“ и каза, че ще бъдат предприети спешни мерки за борба с антисемитизма.

По време на речта си, която произнесе, седейки до кралица Камила, кралят носеше императорската държавна корона и държавната мантия. След като заеха местата си, служител на Камарата на лордовете, наречен „Блек Род“ (Черният жезъл - бел. ред.) - наименуван така заради абаносовия жезъл, който държи - отиде в Камарата на общините, за да призове членовете й да се явят. Вратите на камарата бяха затворени пред „Блек Род“, за да символизират независимостта на камарата от монархията, и те не се отварят, докато „Блек Род“ не удари по вратите три пъти.

След като членовете на Камарата на общините се събраха в залата на Камарата на лордовете, кралят произнесе речта си.

След края на церемонията днес двете камари на парламента започват няколкодневни дебати по речта на краля.