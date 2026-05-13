Как преборихме Турция и Саудитска Арабия за "Джиро...

Турчин е задържан в Гърция за контрабанда на анаболи към България

Белезници СНИМКА: Pixabay

Турски гражданин е бил задържан вчера в района на Комотини, Северна Гърция, за контрабанда на анаболи към България, съобщава регионалният информационен сайт „Вория“.

Задържаният, 54-годишен шофьор на камион, е пренасял 19 050 таблетки и 1941 ампули с анаболи. Стойността им се оценява на около 100-160 хиляди евро, съобщи БТА. 

Арестът е бил извършен в района на община Комотини от полицаи от екипа за борба с наркотиците в града със съдействието на пътната полиция. Освен анаболите властите са конфискували още 1740 евро и товарния автомобил, управляван от турския гражданин.

