В Белгия започват изпитания на системата за автономно управление на "Тесла"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският автомобилостроител "Тесла" (Tesla) е получила разрешение да тества своя софтуер за наблюдавано от човек автономно управление на автомобили в белгийския регион Фландрия съобщи Ройтерс, като първоначално изпитанията ще се проведат в региона Фландрия.

Според говорител на Аниг Де Ридер, която е министър на мобилността в регионалното фламандско правителство, тестовете ще се извършват с един автомобил. Компанията може да започне изпитанията веднага след получаване на регистрационен номер и застраховка.

По думите му това може да стане още днес или в петък, тъй като четвъртък е официален празник в Белгия.

Миналата седмица Де Ридер заяви, че Фландрия разглежда възможността за бързо одобрение на технологията, след като нидерландският регулатор временно разреши използването ѝ по обществените пътища. Така Нидерландия стана първата страна в ЕС, която допуска подобен софтуер, който може да управлява автомобил, но изисква водачът да следи постоянно ситуацията.

Веднъж получено разрешението във Фландрия ще важи за цялата територия на Белгия, пише БТА.

„Превозното средство ще бъде тествано на около 5000 километра, за да се изпробват различията с пътната инфраструктура и правилата за движение в съседна Нидерландия. Ако резултатите са положителни, може бързо да се пристъпи към временно европейско типово одобрение“, посочва Де Ридер в публикация в социалната мрежа Екс (X), допълва Ройтерс.