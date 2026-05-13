Зеленски предложи двустранни споразумения за дронове с европейски държави

Украинският президент Володимир Зеленски предложи на европейските държави да сключат двустранни споразумения за дронове с Украйна, като заяви, че това би укрепило значително сигурността на континента, предаде Укринформ.

Той направи това в речта си на срещата на върха на Букурещката деветка (Б-9).

"Смятам, че всички се нуждаем от двустранни споразумения за дронове – споразумения, които ще помогнат за интегрирането на всяка част от националната отбрана, така че да можем да отговорим на съвременните заплахи, като използваме европейските производствени възможности и украинския опит, доказан в реална отбрана по време на реална война", заяви Зеленски.

Той отбеляза, че вече е предложил споразумение за дронове на Европейския съюз, но според него тази система трябва да се развива "както на ниво европейски институции, така и на ниво отделни държави".

Зеленски подчерта важността на украинския опит, обяснявайки, че по време на война технологиите се променят бързо и само практическият опит може да покаже кои решения наистина работят.

"В момента мнозина може би мислят, че в съвременните военни операции най-важното е просто да разполагаме с инструменти като прехващачи, различни видове дронове, системи за електронна война. Но реалността на съвременната война е, че военните технологии се променят много бързо, всеки ден. Не е достатъчно просто да имаме инструменти – необходим е и реален опит в използването на тези системи, както и същата скорост на адаптация, каквато имат самите заплахи. В момента само ние разполагаме с този опит."

Украинският президент също така изрази надежда пакетът от европейска помощ на стойност 90 млрд. евро да започне да действа не по-късно от началото на юни, като първият транш ще бъде предназначен именно за производството на дронове, отбеляза Укринформ.

На 23 април Съветът на Европейския съюз одобри пакет за финансова помощ за Украйна на стойност 90 млрд. евро за периода 2026–2027 г., припомня Укринформ.

Зеленски също така заяви днес, че се надява американският президент Доналд Тръмп да обсъди прекратяването на войната в Украйна по време на посещението си в Китай, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че Украйна многократно е призовавала Китай, който има тесни връзки с Русия, да играе по-важна роля за постигането на мир.