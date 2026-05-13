Представителите на Букурещката деветка определиха като общ ангажимент отбраната на Източния фланг

Представителите на Букурещката деветка и съюзниците от северните държави излязоха със съвместно изявление, в което определят днешния форум като общ ангажимент за укрепване на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната на целия Източен фланг на НАТО. Те посочват, че трансатлантическата връзка остава гръбнакът на колективната сигурност.

„Обединени пред лицето на сериозни заплахи и предизвикателства за сигурността, по-специално дългосрочната заплаха, породена от Русия, ние допълнително увеличаваме приноса си към колективната ни отбрана. Поемаме по-големи отговорности чрез засилено споделяне на тежестта и увеличени инвестиции в отбрана, докато съюзниците работят за постигане на ангажимента от пет процента от БВП“, се посочва в текста на изявлението, публикуван и на официалната интернет страница на администрацията на румънския президент.

Отбелязано е, че до момента в целия Алианс е постигнат значителен напредък, като някои съюзници вече са достигнали или надхвърлили целта за инвестиции в отбраната.

„Русия е и ще остане най-значителната, дългосрочна и пряка заплаха за сигурността на съюзниците. В този контекст НАТО трябва да се съсредоточи върху основната задача на колективната отбрана, включително чрез стабилна предна отбранителна позиция. Оставаме ангажирани да гарантираме, че отбранителните планове на НАТО са напълно обезпечени с ресурси, и да постигнем целите за способности, военна мобилност и възможности, включително разширяването на системата от тръбопроводи за гориво на НАТО до Източния фланг“, пише още в текста на изявлението, цитирано от БТА.

Участниците осъждат „силно конфронтационните действия на Русия“ срещу съюзниците и партньорите, включително саботаж, кибератаки и широк спектър от хибридни атаки и дестабилизиращи дейности.

„Многократните нарушения на въздушното пространство на Източния фланг подчертават спешната необходимост от продължаване на укрепването на противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО, включително срещу заплахи от безпилотни летателни апарати“, гласи позицията.

Представителите на Букурещката деветка и съюзниците от северните държави посочват още, че остават ангажирани със защитата на критичната морска инфраструктура и с поддържането на свободата на корабоплаване, в съответствие с международното право, включително морското право.

„По-нататъшното разширяване на трансатлантическата отбранителна индустриална база, включително чрез увеличен производствен капацитет, по-устойчиви вериги за доставки, ефективни многонационални обществени поръчки, устойчиви инвестиции в научни изследвания и иновации и използване на поуките, извлечени чрез тясно сътрудничество с Украйна, е от съществено значение за справяне с днешните предизвикателства пред сигурността“, е отбелязано още в изявлението.

Подчертано е значението на инициативи на ЕС, като например „Eastern Flank Watch“, насочени към увеличаване на капацитета за защита на източната граница на ЕС, особено на най-уязвимите ѝ сегменти.

Представителите на Букурещката деветка и съюзниците от северните държави твърдо осъждат агресивната война на Русия срещу Украйна и потвърждават подкрепата си за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници.

„Ние поддържаме решенията си относно евроатлантическите стремежи на Украйна, както е отразено на предишни срещи на върха на НАТО. Категорично потвърждаваме непоколебимата си подкрепа за Украйна, тъй като тази подкрепа е и инвестиция в нашата собствена сигурност, като същевременно признаваме нарастващия принос на Украйна за по-широката сигурност. Оставаме ангажирани с посрещането на най-неотложните отбранителни нужди на Украйна чрез всички налични средства и инструменти, включително инициативата за подкрепа на отбраната PURL“, пише още в текста на изявлението.

Те приветстват продължаващите усилия на Съединените щати за постигане на мир, заедно със съюзниците и партньорите, и поздравяват Украйна за нейния конструктивен ангажимент.

„Трябва да се увеличи натискът върху Русия да прекрати незаконната си агресивна война и да се ангажира смислено в мирните преговори“, се посочва в позицията.

Изразена е и загриженост относно ситуацията в Близкия изток и пълна подкрепа за усилията на съюзниците за защита на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток.

„Ще се стремим към по-стратегически, съгласувани и ефективни партньорства, задълбочавайки сътрудничеството между НАТО и ЕС и укрепвайки ангажираността с ключови партньори, включително Република Молдова“, е отбелязано още в текста на изявлението.

„Ние сме единни и готови да продължим да осигуряваме по-боеспособен, устойчив и по-добре подготвен Алианс, винаги готов да защитава всеки сантиметър от територията на съюзниците. Да постигнем повече за евроатлантическата сигурност е нашата основна стратегическа цел“, е посочено в заключение.

В края на текста на изявлението е посочено, че Унгария сигнализира за конструктивното си въздържание и не е в позиция да приеме настоящата формулировка на декларацията като договорен текст.

„Към момента на финализиране на преговорите по текста на декларацията Унгария нямаше ангажирано правителство, следователно не е имала инструкции дали да се асоциира или не. Въздържанието е конструктивно, както е записано в текста на декларацията, и е стъпка напред в сравнение с предишната позиция на Унгария, която беше позиция на отхвърляне. Посланието на унгарската делегация е положително“, посочват от Отдела за връзки с обществеността на президентската администрация.