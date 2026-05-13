Дан Йоргенсен: ЕС не очаква сериозни проблеми със снабдяването с авиационни горива в краткосрочен план

В краткосрочен план не се очакват сериозни проблеми със снабдяването с авиационни горива в Европейския съюз заради конфликта между САЩ и Иран, заяви днес пред репортери еврокомисарят по енергетика Дан Йоргенсен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Не очакваме особено сериозни проблеми със сигурността на доставките в краткосрочен план. Но не можем да изключим, че ще има проблеми със сигурността на доставките в по-дългосрочен план. Всичко това зависи, разбира се, от ситуацията в Близкия изток“, каза Йоргенсен.

Европейското издание „ИЮ обзървър" допълва, че Европа консумира повече авиационно гориво, отколкото произвежда, и покрива разликата (около 500 000 барела на ден) чрез внос. В краткосрочен план обаче европейките рафинерии са по-малко уязвими, тъй като получават по-голямата част от доставките си на петрол от САЩ и Норвегия.

Преди началото на американско-израелската война срещу Иран в края на февруари 75 процента от вноса на авиационни горива в ЕС са били именно от региона на Близкия изток, като според оценки на Международната агенция за енергията (МАЕ) е отговарял на приблизително 375 000 барела на ден.

Досега Европа е успяла да замести малко над половината от загубените доставки поради войната, посочи МАЕ.

Миналата седмица Европейската агенция за авиационна безопасност публикува насоки за използването на авиационното гориво Jet A, предимно потребявано в САЩ, като мярка за смекчаване на евентуални ограничения в доставките на Jet A-1, което е предпочитано в Европа, Индия, Австралия и страни от Югоизточна Азия и Африка.

Според данни на аналитичния център "Кплер" (Kpler) през април американските компании са удвоили износа на авиационно гориво за Европа, като са доставили около 4 милиона барела. Дори ако всички допълнителни доставки от САЩ бъдат насочени към Европа, това би покрило едва половината от загубените количества, посочва МАЕ.