"Хогуортс" за шпиони в Москва тайно обучава бъдещи кадри на разузнаването

Отдел в университета "Бауман" търси най-добрите студенти за хакерски атаки и създаване на пропагандно съдържание

Неотдавна руският президент Владимир Путин посети един от най-престижните университети в Русия - Московския държавен технически университет “Бауман”. Наред с обиколка на кампуса, който събира някои от най-обещаващите умове в Русия, Путин каза на студентите: “Имате всичко нужно, за да сте конкурентоспособни.”

Нещо, което Путин обаче със сигурност няма да спомене, е, че именно в “Бауман” е скрит таен отдел, познат като катедра 4, или “Специално обучение”, който подготвя следващото поколение кадри на Главното разузнавателно управление(ГРУ) - руското военно разузнаване.

Това разкриха група разследващи журналисти от Guardian, Der Spiegel, Le Monde, Insider, Delfi и VSquare, сдобили се с над 2000 изтекли вътрешни документа. Досега ролята на университета в подготовката на бъдещи разузнавачи беше до голяма степен пазена в тайна, знаеха я тесен кръг от хора. “Понякога

първо те набелязват още в училище,

след това отиваш в “Бауман” и се присъединяваш към службите… това е част от цялостния процес”, обясни бивш висш руски служител от отбраната, запазил анонимност.

В документите се описва как “Бауман” насочва своите възпитаници директно към звената, стоящи зад руските кибератаки, намесата в избори в редица страни, тровенето на дисиденти и саботажа, насочен срещу страните от НАТО. Някои от завършилите този своеобразен “Хогуортс” за шпиони вече служат в подразделение 74455 на ГРУ, което отговаря за атаките срещу гражданската инфраструктура в Украйна и Грузия. 74455 е по-известно като “Вуду мечка” и “Пясъчен червей”. Групата е обвинена от американските и европейските власти в организиране на операции по дестабилизация на президентските избори в САЩ през 2016 г., както и в мащабни кибератаки срещу електропреносната мрежа на Украйна през 2015 г. и срещу Полша през 2025 г.

В CV-то на 74455 е и една от

най-тежките кибератаки в историята

- NotPetya, която през 2017 г. засегна повече от 160 държави и спря дейността на датската корабна компания Maersk и на американския фармацевтичен гигант Merck. Първоначално насочена срещу украинска инфраструктура, кибератаката бързо плъзна по целия свят, а според оценки причинените от нея щети са над 10 млрд. долара.

Катедра 4 е разделена на три специализирани направления, сочат още документите. Най-известното - 093400, носи още името “Специална разузнавателна служба”. Там ГРУ упражнява пряк контрол върху процеса на набиране и оценяване - изпраща свои служители да провеждат изпити, да одобряват кандидати, да контролират разпределението им. На практика границата е размита между това дали преподавателят ти е потенциален шеф и дали всъщност ти се преподава, или по-скоро те набират като кадър за разузнаването.

Отделът се ръководи от подполковник Кирил Ступаков - офицер от радиоелектронното разузнаване, който според документите е подписал тригодишен договор през 2022 г. с подразделение 45807 на ГРУ - едно от ключовите на агенцията. Не е ясно дали в момента той все още е на активна служба.

В преподавателския екип на Ступаков са няколко от най-високопоставените хакери на ГРУ. Писмо за подготовка за изпитна сесия от 16 февруари 2024 г. е подписано например от В. Нетикшо - Виктор Нетикшо, генерала от ГРУ, който е отговарял за звено 26165, което е познато още като Fancy Bear. За Нетикшо се знае, че е ръководил групата през 2016 г., когато тя е крала имейли от Демократическата партия в САЩ. През юли 2018 г. Нетикшо и още 11 агенти на ГРУ бяха обвинени от специалния прокурор Робърт Мюлер в извършване на федерални престъпления, целящи да попречат на президентските избори в САЩ през 2016 г.

Наред с това руска хакерска група беше обвинена за хакването на TV5 Monde, когато през 2015 г.

по канала тръгва джихадистка пропаганда

26165 стои и зад хакерската атака срещу имейлите на предизборния екип на Еманюел Макрон в началото на 2017 г., а през 2024 г. бяха ударили и институции, свързани с организацията на Олимпийските игри в Париж.

По време на обучението студентите учат как да създават вируси, да правят видеоклипове с цел “манипулация, натиск и скрита пропаганда”, както и други умения, необходими за ГРУ, а учебните материали се основават на опита, натрупан от разузнаването по време на войната в Украйна.

За да преминат курса, студентите трябва да приложат на практика наученото, като има например един цял модул, посветен на компютърните вируси, по време на който самите те ги разработват.

Студентите се запознават и със структурата на американските и британските военни разузнавателни агенции. Отделни сесии обхващат използването на западно разузнаване във войната в Украйна и разработването на дронове.

Учебната програма включва и информационна война. Напредналите студенти трябва да завършат семинар за разработване на дезинформационна кампания. Част от задачата е да се създаде видео в социалните мрежи, в което има “манипулация, натиск и скрита пропаганда”.

В презентациите на Ступаков например се обяснява тайно наблюдение и подслушване. В слайдове са показвани детектор за дим, който всъщност е камера, устройство, което остава незабелязано между клавиатурата и компютъра и записва всяко натискане на клавиш, както и кабел за монитор, който е и безшумно устройство за правене на екранни снимки, съхраняващо заснетите изображения на скрита флашпамет.

Един от най-добрите в “Бауман” от випуск 2024 г. е бил Даниил Поршин. Средният успех на 25-годишния студент по инженерство често се доближавал до перфектен резултат, но младият мъж от Сибир и член на университетския футболен отбор не е бил само прилежен студент.

По време на следването си Поршин посещавал стандартни курсове по киберсигурност като “Криптография” и “Компютърна мрежова сигурност”, но наред с това

в програмата му имало и “разбиване на пароли”, “създаване на вирус”

и дори “хакване на сървър”. Веднага след като завършил през 2024 г., Поршин тайно се присъединил към звено 26165 на ГРУ. Според документите тогава общо 15 от 69 студенти от катедра 4 с подобен академичен опит също станали част от разузнаването. Останалите били отхвърлени по различни причини. В една оценка служител от ГРУ пише: “Недостатъчно разбиране за това как да се извърши дистанционна мрежова атака”.

Според документ на “Бауман” някои от агентите работят от Анапа - град на Черно море, в неизвестна досега секретна военна база, разположена до военния изследователски център ERA, специализиран в изкуствен интелект. Един от изтеклите файлове, в който са изброени десетки студенти и техните бъдещи назначения, разкрива и малко известни подразделения на ГРУ, сред които 62174 в Севастопол в Крим, както и 48707, което споделя адрес с Научноизследователския център 11135 на ГРУ в Курск до украинската граница.