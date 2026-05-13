ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как преборихме Турция и Саудитска Арабия за "Джиро...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22842358 www.24chasa.bg

Путин: Русия ще продължи да модернизира ядрените си сили

828

Руският президент Владимир Путин обяви днес, че Москва ще продължи да модернизира стратегическите си ядрени сили и да разработва ракетни системи, които по думите му ще бъдат способни да преодоляват всякакви настоящи и бъдещи отбранителни системи, предаде Ройтерс, като се позова на информация от руски държавни агенции.

Вчера Путин каза, че Русия ще разположи новата си стратегическа ядрена ракета "Сармат“, проектирана да носи ядрени бойни глави за удари на хиляди километри - в САЩ и Европа, още в края на тази година. Руският лидер я описа като "най-мощната в света", пише БТА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)