Най-малко трима са загинали, а шест са ранени след руска атака в Ривненска област

Най-малко трима души загинаха, а шестима бяха ранени при мащабна руска атака в Ривненска област, Северозападна Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на местните власти.
„Към момента е известно, че трима души са загинали, а шестима са ранени“, се посочва в съобщението.
По-рано бе съобщено за двама загинали и четирима ранени.
Според предварителна информация са засегнати граждански обекти, включително жилищна сграда. Нанесени са щети по къщи и превозни средства в региона, пише БТА.
Въздушната атака срещу областта все още продължава и се призовават жителите да останат на сигурно място, съобщава Укринформ.
По-рано беше съобщено за двама пострадали в резултат на атака с дронове през деня в Одеса.