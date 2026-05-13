Най-малко трима са загинали, а шест са ранени след руска атака в Ривненска област

Най-малко трима души загинаха, а шестима бяха ранени при мащабна руска атака в Ривненска област, Северозападна Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на местните власти.

„Към момента е известно, че трима души са загинали, а шестима са ранени“, се посочва в съобщението.

По-рано бе съобщено за двама загинали и четирима ранени.

Според предварителна информация са засегнати граждански обекти, включително жилищна сграда. Нанесени са щети по къщи и превозни средства в региона, пише БТА.

Въздушната атака срещу областта все още продължава и се призовават жителите да останат на сигурно място, съобщава Укринформ.

По-рано беше съобщено за двама пострадали в резултат на атака с дронове през деня в Одеса.