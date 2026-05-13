Николай Младенов: Разоръжаването в Газа не подлежи на преговори

Върховният представител на Съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов, който отговаря за примирието между Израел и палестинската групировка "Хамас", потвърди днес в Йерусалим отдавна заявената си позиция, като каза, че разоръжаването на "Хамас" и други военизирани групировки "не подлежи на преговори", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Преди седем месеца в постигнатото с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас" бе включено разоръжаването на палестинското движение като ключова клауза, но оттогава е постигнат малък напредък, каза Младенов.

"Седем месеца след прекратяването на огъня вратата към бъдещето на Газа е все още затворена. Не това бе обещано на палестинците и не е това, което те заслужават. И това не дава сигурност на Израел, за да се продължи напред, както искат и израелците", заяви върховният представител на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп.

Освен това Младенов каза, че "Хамас" може да играе роля в следвоенна Газа, ако се разоръжи. "Не искаме "Хамас" да изчезне като политическо движение“, посочи той.

Асошиейтед прес отбелязва, че висшият дипломат е в Йерусалим днес, опитвайки се да постигне напредък по споразумението за прекратяване на огъня. Посещението му идва в момент, когато усилията за напредък на поетапното прекратяване на огъня са в застой, без особено развитие по ключовите му точки, включително демилитаризацията и възстановяването, посочва АП.