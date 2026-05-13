Украинските власти: Закарпатска област бе подложена на най-масираните руски удари от 2022 г.

Руска ракета СНИМКА: Пиксабей

В Закарпатска област, Западна Украйна, са били регистрирани най-масираните въздушни атаки след руската инвазия в Украйна през 2022 г., предаде Укринформ, позовавайки се на ръководителя на регионалната военна администрация Мирослав Билецки. 

„В Закарпатска област продължава най-масираната атака след пълномащабната инвазия. Експлозии се чуха в няколко населени места в областта“, каза Билецки и посочи, че цялата информация ще бъде предоставена по-късно.

Той съобщи още, че въздушната тревога в областта продължава, и призова местните жители да не напускат укритията си. 

По-рано украинските ВВС съобщиха за движение на руски ударни дронове към различни градове в Закарпатска област по време на комбинираната мащабна въздушна атака, която продължава в цяла Украйна от сутринта. 

Унгария „категорично осъжда“ руските въздушни удари по населените с етнически унгарци райони в Западна Украйна, каза външната министърка Анита Орбан във видеоизявление във Фейсбук.

Тя посочи, че ударите ще бъдат включени в дневния ред на първото заседание на правителството на премиера Петер Мадяр по-късно през деня, цитирана от Ройтерс и БТА.

