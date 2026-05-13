Сибига: ЕС официално даде знак, че смята да се присъедини към споразумението за Специалния трибунал срещу Русия

Европейският съюз официално е уведомил Съвета на Европа за намерението си да се присъедини към споразумението за създаване на Специален трибунал за агресията срещу Украйна, съобщи външният министър на Украйна Андрий Сибига в социалната мрежа „Екс“, цитиран от Укринформ и БТА.

Той благодари на върховния представител на ЕС Кая Калас и на еврокомисаря по демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защитата на потребителите Майкъл Макграт за техните принципи, сила и водачество.

„Наложително е ръководството на държавата агресор, както и всички отговорни лица, да бъдат подведени под пълна отговорност и да бъдат изправени пред правосъдието“, заяви Сибига.

На 30 април Европейският парламент подкрепи скорошното стартиране на Специалния трибунал за руската агресия срещу Украйна и призова всички държави членки на ЕС да се присъединят към инициативата.

По-рано Калас заяви, че тази седмица ЕС официално ще се присъедини към Специалния трибунал.