1:1 в цесекарското дерби за бронза

Нетаняху се срещна с Николай Младенов в Йерусалим

Николай Младенов на пресконференцията в Йерусалим. Снимка: Ройтерс

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху се срещна днес в Йерусалим с върховния представител на Съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов, съобщи канцеларията на израелския министър-председател, цитирана от израелски медии.

Според информация на израелската обществена телевизия "Кан", по време на визитата си в Йерусалим Младенов ще проведе срещи с израелски представители с цел да подпомогне напредъка по споразумението за примирие между Израел и "Хамас", постигнато през октомври 2025 г., съобщи БТА.

Посещението идва на фона на застой в поетапното примирие, като ключови елементи от споразумението, включително демилитаризацията и възстановяването на ивицата Газа, все още не са изпълнени. Израелски войски остават разположени в големи части от Газа, където ежедневно се извършват атаки. По данни на здравното министерство в Газа, от началото на израелската офанзива след атаките на 7 октомври 2023 г. са били убити най-малко 72 742 души, а 172 565 са били ранени, отбелязва Франс прес.

