Украйна и Литва ще разработват заедно дронове

Украйна и Литва са сключили споразумение за дронове, обяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Екип от украински експерти ще работи в Литва по развиването на необходимите отбранителни способности [...] с цел да се противодейства на съвременните заплахи и да се укрепи сигурността на нашите страни и на целия регион", заяви Зеленски след срещата си с литовския президент Гитанас Науседа в кулоарите на срещата на върха на "Букурещката деветка" (Б-9) в румънската столица Букурещ.

"Ние се изправяме пред общи предизвикателства и трябва да ги преодоляваме заедно", добави украинският държавен глава, съобщи БТА.