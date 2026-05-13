Николай Младенов: Примирието в Газа се спазва, но е далеч от перфектното

Примирието между Израел и „Хамас" в Ивицата Газа се спазва, но е „далеч от перфектно".

Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов, предаде АФП.

„Ако погледнем към десетките милиони тонове отломки, които трябва да бъдат отстранени, към броя на хората – над един милион души, които се нуждаят от някакъв вид постоянен подслон, както и от основни услуги за водоснабдяване и канализация – това, по всякакви мерки, е работа за цяло едно поколение в Газа", каза Младенов, цитира БГНЕС.

По думите му от „Хамас" не се изисква „да изчезне като политическо движение", но организацията трябва да бъде разоръжена.

Младенов е на посещение в Йерусалим, където се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Българският дипломат определи предишната среща като „позитивна и съдържателна", като по думите му и двете страни са потвърдили ангажимента си към 20-точковия план на американския президент Доналд Тръмп за следвоенна Газа, на фона на продължаващите преговори за разоръжаване на „Хамас".

В момента територията на анклава е приблизително разделена между контрола на Израел и „Хамас".

Съветът за мир, натоварен с управлението на следвоенна Газа, даде срок на „Хамас" до 11 април да приеме предложението за постепенно предаване на всички оръжия, но организацията до голяма степен е отхвърлила исканията.

Вместо това палестинската групировка е представила контрапредложение до Съвета за мир, настоявайки въпросът за оръжията ѝ да бъде разглеждан единствено в рамките на процес, който да доведе до създаването на палестинска държава — перспектива, която е неприемлива за израелското правителство.