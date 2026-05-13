Най-малко 6 загинали и десетки ранени, след като Русия изпрати 800 дрона срещу Украйна

Поне шестима души загинаха, а десетки, включително деца, бяха ранени, след като Русия изпрати най-малко 800 дрона по време на масирана атака днес срещу близо 20 украински области, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Асошиейтед прес.

Продължителната атака започна сутринта и продължи часове, като засегна столицата Киев, западния град Лвов близо до Полша, пристанищния град Одеса на Черно море, както и други населени места, съобщи Зеленски в "Телеграм".

Най-малко трима души загинаха, а шестима бяха ранени при мащабна руска атака и в Ривненска област, Северозападна Украйна.

В Закарпатска област, Западна Украйна, са били регистрирани най-масираните въздушни атаки след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Руски атаки нанесоха щети днес и на два инфраструктурни обекта на украинската газова и нефтена компания „Нафтогаз" в източната Харковска и северната Житомирска област, се посочва в изявление на компанията.

„Нашите войници защитават Украйна, но очевидната цел на Русия е да претовари противовъздушната отбрана", заяви Зеленски, докато обстрелът продължаваше до късния следобед.

Това беше „една от най-продължителните и масирани руски атаки срещу Украйна", заяви той в социалните медии.

Зеленски, позовавайки се на данни от разузнаването, заяви, че след вълните от въздушни удари в много области на страната са възможни ракетни удари. Той добави, че през целия ден руските сили са изплащали вълни от дронове „Шахед" срещу украински области, като целенасочено са атакували райони, намиращи се в непосредствена близост до границите на страните от НАТО, съобщава Укринформ.

Русия е нанесла също 23 удара по железопътни съоръжения в Украйна по време на въздушните си удари днес, като е повредила влакове, вагони, железопътни депа и мостове, съобщи старши съветник на президента. В продължаващата повече от четири години война с Русия железопътният транспорт е от критично значение за Украйна, като служи за основни логистични и икономически цели на страната, съобщава Ройтерс.

„Важно е да подкрепим Украйна и да не мълчим за войната на Русия. Всеки път, когато войната изчезва от челните страници на новините, това насърчава Русия да стане още по-жестока", заяви Зеленски, очевидно имайки предвид, че светът е съсредоточи вниманието си върху войната в Иран, отбелязва АП.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи днес, че основните условия на Москва остават непроменени, като Путин настоява Украйна да изтегли войските си от четирите области - Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка, които Русия незаконно анексира през септември 2022 г., но все още не е превзела напълно.

Пролетната офанзива на Русия се провали, като руските сили отбелязаха нетна загуба на територия миналия месец за първи път от 2024 г., заяви базираният във Вашингтон мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ИИВ). „Не само че украинската отбрана устоява, но украинските сили са успели на няколко места по фронта да поемат тактическата инициатива, въпреки че Русия продължава да дава несъразмерно големи човешки жертви, за да постигне минимален напредък", съобщи ИИВ вчера.