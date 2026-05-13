Русия включи бившия британски министър Бен Уолъс в списъка на издирваните лица

Русия е включила бившия британски министър на отбраната Бен Уолъс в списъка на издирваните лица във връзка с неуточнено наказателно разследване, съобщиха днес руски държавните медии, позовавайки се на базата данни на руското министерство на вътрешните работи.

Уолъс заемаше поста министър на отбраната на Великобритания преди пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. до август 2023 г., като оттогава продължава да се застъпва за засилване на военната подкрепа за Киев и осъжда руската агресия, предаде Ройтерс.

Информациите на руските медии не дават повече подробности.

Коментирайки този ход, Уолъс заяви: "Не съм изненадан от последния руски трик в момент, когато Кремъл се проваля както у дома, така и в чужбина. Целият свят знае, че Русия незаконно нахлу в Украйна преди четири години", каза той в имейл, като обвини Кремъл, че "изпраща хиляди млади руски мъже на смърт, и то само заради егото на (президента Владимир) Путин."

Миналия октомври регионален руски депутат призова Уолъс да бъде включен в международния списък на издирваните лица в Русия заради коментари, които той направи на Варшавския форум за сигурност относно Крим, който Русия анексира от Украйна през 2014 г. Говорейки на форума през септември, Уолъс препоръча да се помогне на Украйна да нанесе военен удар по моста, който свързва южна Русия с Крим.

"Трябва да помогнем на Украйна да придобие способности за действия с голям обсег, за да направим Крим нежизнеспособен. Трябва да изцедим живота от Крим. И ако направим това, мисля, че Путин ще осъзнае, че има какво да губи", каза той. "Трябва да разрушим прокълнатия мост."

Не е ясно колко чуждестранни длъжностни лица или обществени фигури фигурират в базата данни на руското министерство на вътрешните работи за издирвани лица. През 2024 г. независимият информационен сайт "Медиазона" съобщи, че в списъка са включени десетки европейски политици и длъжностни лица, информира БГА.