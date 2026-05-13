Зеленски: Ще помогнем на Латвия за защитата на въздушното й пространство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна ще изпрати в Латвия експерти, за да помогнат за защитата на въздушното пространство на страната, заяви днес президентът Володимир Зеленски, след като предполагаеми украински дронове удариха инфраструктура в Латвия, където влязоха от Русия, съобщи Ройтерс.

"Ще изпратим нашите експерти в Латвия, за да обменят опит и да окажат пряка помощ при защитата на въздушното пространство. Важно е да работим заедно, за да укрепим отбраната на Европа", заяви Зеленски в "Екс" след среща с президента Едгарс Ринкевичс в Букурещ.

Украйна също така иска да подпише по-широко споразумение за сътрудничество в областта на дроновете с Латвия, добави той.

Изпращането на украински експерти в Латвия идва седмица след инцидент с дронове.

През миналата седмица два дрона пресякоха руската граница и нанесоха удари по съоръжения за съхранение на петрол на латвийска територия – инцидент, който доведе до оставката на латвийския министър на отбраната, припомня Франс прес.

Според информациите въпросните дронове са били украински, повлияни от "руската електронна война", както заяви тогава украинският външен министър Андрий Сибига.

Днес на срещата на върха в Букурещ, украинският президент обсъди въпроси, свързани с отбраната, и по-специално с дроновете, с представители на балтийските и скандинавските държави.

"Планираме да подпишем споразумение с Латвия във формат "Сделка за дронове" за изграждане на многослойна система за противовъздушна отбрана срещу различни видове заплахи", заяви Зеленски след среща с латвийския си колега Едгарс Ринкевичс, съобщи БТА.

Същия ден словашките власти затвориха границата си с Украйна за два часа по съображения за сигурност, след мащабна атака с руски дронове, насочена по-специално към западната част на Украйна. Според украинските въздушни сили в сряда са били изстреляни над 753 дрона, докато президентът Володимир Зеленски спомена над 800.