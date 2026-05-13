Педиатър е обвинен за 130 сексуални престъпления с деца в Германия

Разследването продължава. СНИМКА: Pixabay

Педиатър в болница край Берлин беше обвинен в 130 случая на сексуални престъпления, включително в сериозни сексуални злоупотреби с деца и изнасилване. Според прокуратурата много от случаите са били извършвани в самото лечебно заведение, предаде ДПА.

Лекарят е в предварителен арест от ноември, тъй като според властите има риск да извърши нови престъпления.

През януари стана известно, че той е обвинен в сексуално насилие над дете, докато е бил на смяна в болницата в Ратенов, западно от Берлин. След подаден сигнал от майката полицията е извършила претърсвания, като са иззети множество устройства за съхранение на данни.

След това прокуратурата в Потсдам започва разследване дали има други жертви.

Според прокуратурата 130-те обвинения са извършени между началото на декември 2013 г. и ноември 2025 г. „Обвиняемият е обвинен, че е извършил по-голямата част от престъпленията при изпълнение на професионалните си задължения", съобщиха от държавното обвинение, цитира БТА.

