Смъртните случаи от свръхдоза в САЩ са намалели с 14% през миналата година до 70 000

Около 70 хиляди американци са починали от свръхдоза наркотик миналата година, сочат предварителните данни на правителството, цитирани от Асошиейтед прес.
Това представлява намаление от 14% спрямо предходната 2024 г.
Спад е регистриран за трета поредна година - най-дългата положителна серия от десетилетия, отбелязва АП.
Броят на смъртните случаи от свръхдоза в САЩ е приблизително колкото през 2019-а - последната година преди появата на новия коронавирус. Рекордното равнище от близо 110 хиляди починали бе регистрирано именно по време на пандемията - през 2022 г., на фона на социалната изолация и затруднения достъп до лечение, посочва АП, цитара БТА.