Смъртните случаи от свръхдоза в САЩ са намалели с 14% през миналата година до 70 000

Таблетки фентанил СНИМКА: Архив

Около 70 хиляди американци са починали от свръхдоза наркотик миналата година, сочат предварителните данни на правителството, цитирани от Асошиейтед прес.

Това представлява намаление от 14% спрямо предходната 2024 г.

Спад е регистриран за трета поредна година - най-дългата положителна серия от десетилетия, отбелязва АП.

Броят на смъртните случаи от свръхдоза в САЩ е приблизително колкото през 2019-а - последната година преди появата на новия коронавирус. Рекордното равнище от близо 110 хиляди починали бе регистрирано именно по време на пандемията - през 2022 г., на фона на социалната изолация и затруднения достъп до лечение, посочва АП, цитара БТА.

