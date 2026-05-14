Стрелба в парламента на Филипините при арест на депутат, издирван от съда в Хага

Изстрели отекнаха във филипинския Сенат, след като депутат и бивш полицейски началник се е укривал от арест по заповед на Международният наказателен съд заради убийства по време на поведената от бившия президент Родриго Дутерте насилствена кампания срещу наркотиците. Служители на законодателния орган, репортери и други хора, намиращи се в сградата, са били принудени да се укрият, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Няма съобщения за жертви или ранени, според секретаря на Сената Марк Ландро Мендоса. Той заяви, че служители от Националното бюро за разследване (НБР) са произвели изстрели, докато са се оттегляли след пореден неуспешен опит за задържането на сенатор Роналд Дела Роса, бивш началник на полицията при Дутерте. В понеделник агенти също опитаха да го арестуват.

Инцидентът се случи часове след като Дела Роса, по прякор Скалата публикува в социалните мрежи молба за обществена подкрепа срещу ареста му. „Обръщам се към вас. Надявам се, че можете да ми помогнете. Не позволявайте да отведат в Хага поредния филипинец", заяви той във видеоклип, публикуван във Фейсбук.

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши нареди разследване на случая, защото той не е инструктирал НБР да изпълни заповедта за арест на Дела Роса от МНС.

„Правителството не е направило това. Никой войник, военен или служител на НБР не е влизал в Сената. Не знаем кой се е опитал да влезе и поради това е имало стрелба", заяви държавният глава. Разговарял с председателя на Сената Алън Питър Каетано, според когото законодателният орган е бил подложен на атака, след като е предоставил защита на Дела Роса.

Международният наказателен съд потвърди в понеделник, че е издал заповед за арест срещу Дела Роса, свързана с участието му в кампанията на Дутерте срещу наркотиците. Експрезидентът беше задържан в Хага и обвинен за убийствата в рамките на обявената от него война срещу наркотиците, докато беше на васт от 2016 до 2022 г.

Дела Роса е бил забелязан да тича в сградата на Сената часове преди официалното потвърждаване на заповедта за арест на международния съд, като се твърди, че е бил преследван от агенти на НБР, изпратени да я изпълнят. Впоследствие е възникнала суматоха между агентите и служителите по сигурността на Сената, които са защитавали сенатора.

Според Хага сенаторът „е наказателно отговорен като косвен съизвършител" за „престъплението срещу човечеството убийство". Филипините се оттеглиха от МНС месец след началото на предварителното разследване.

Според официални данни най-малко 6252 души са били убити при операции срещу наркотиците от 1 юли 2016 г. до 31 май 2022 г. Местни и международни правозащитни организации твърдят, че броят на жертвите е три пъти по-висок. Възникнаха и въпроси дали заподозрените са били убити извънсъдебно от полицията и дали някои от убитите действително са имали някаква роля в продажбата на наркотици.